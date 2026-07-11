Für ein Jahr ausgebucht
DJ-Legende Stefan Egger im Interview: „Zur Ruhe komme ich erst im Grab“
Cosmic-Musik ist das Lebenselexier von Stefan Egger. Im Mai legte der gebürtige Innsbrucker im Stromboli in Hall auf, im Juni feierte er seinen 60. Geburtstag. Ein Ende seiner DJ-Karriere ist nicht in Sicht.
© Rita Falk
Vier Jahrzehnte legt der Innsbrucker Stefan Egger schon auf – von Ibiza über Paris bis München und natürlich auch in Tirol. Mit 60 ist der Afro-Cosmic-Pionier plötzlich wieder gefragter denn je: über 100 Termine im Jahr, ausgebucht bis 2027. Ein Gespräch über eine Musik, das Leben zwischen tausenden Menschen am Wochenende und der Einsamkeit am Gipfel – und darüber, warum eine friedliche Musik in unruhigen Zeiten wieder eine Sehnsucht trifft.
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