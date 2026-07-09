Vom Weg abgekommen, 300 Meter in die Tiefe gestürzt: Wanderer (66) stirbt in Südtirol
Ein 66-jähriger deutscher Wanderer ist am Mittwoch bei einem Alpinunfall in Südtirol tödlich verunglückt. Der Mann war am Pfunderer Höhenweg vom Weg abgekommen und stürzte rund 300 Meter in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Freienfeld, Innsbruck – Ein 66-jähriger deutscher Wanderer ist am Mittwoch im Sengestal in der Gemeinde Freienfeld in Südtirol ums Leben gekommen. Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache rund 300 Meter über steiles, teils felsdurchsetztes Gelände abgestürzt, berichteten Südtiroler Medien. Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.
Der Deutsche war mit einem Begleiter auf dem Pfunderer Höhenweg unterwegs gewesen. Die beiden wollten laut den Berichten den Weg in mehreren Etappen absolvieren und auf der Simile-Mahd-Alm übernachten. In der Nähe des über 2200 Meter hohen Pretzkopfes seien sie jedoch vom markierten Weg abgekommen. Um wieder auf den richtigen Pfad zu gelangen, mussten die beiden ein schmales Felsband queren. Dabei verlor der vorausgehende 66-Jährige offenbar den Halt und stürzte in die Tiefe. (APA)