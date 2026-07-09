Vom Weg abgekommen, 300 Meter in die Tiefe gestürzt: Wanderer (66) stirbt in Südtirol

Ein 66-jähriger deutscher Wanderer ist am Mittwoch bei einem Alpinunfall in Südtirol tödlich verunglückt. Der Mann war am Pfunderer Höhenweg vom Weg abgekommen und stürzte rund 300 Meter in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Freienfeld, Innsbruck – Ein 66-jähriger deutscher Wanderer ist am Mittwoch im Sengestal in der Gemeinde Freienfeld in Südtirol ums Leben gekommen. Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache rund 300 Meter über steiles, teils felsdurchsetztes Gelände abgestürzt, berichteten Südtiroler Medien. Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.