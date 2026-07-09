Edle Tropfen, große Töne, Streetfood-Freuden und fesselndes Theater: Das ist los in Tirol

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Viele Familien zieht es schon pünktlich in den Süden. Allerdings wird es für alle Daheimgebliebenen an diesem Wochenende auch in Tirol nicht langweilig. Vor allem Theaterfans kommen richtig auf ihre Kosten: in Hall, Rattenberg oder Uderns zum Beispiel. Mit Seiler und Speer, Aruanda und Antillectual ist zudem in musikalischer Hinsicht einiges dabei. Oder wie wäre es mit einem Glaserl Wein beim Winzerfest in Seefeld, einem Ausflug zum Streetfood-Festival in Zell am Ziller oder einem Kabarettabend mit Florian Scheuba?