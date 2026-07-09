Oetzer MittelschülerInnen schwammen und liefen für den guten Zweck

Am Mittwoch, 8. Juli, war der Tag der sportlichen Wahrheit für die SchülerInnen der Mittelschule Oetz. Sie legten sich für die Krebshilfe und das Jugendrotkreuz mächtig ins Zeug.

Sautens, Oetz – Voll motiviert zu früher Stunde, noch vor der regulären Öffnungszeit des Schwimmbades in Sautens, trafen Kinder und Jugendliche aus Oetz und Sautens am Areal ein. Koordiniert von Sportlehrkraft und Organisatorin Uschi Santer machten sich die Teams klassenweise bereit.

Die Organisatorin, Uschi Santer, ist mit der Leistung „ihrer“ Kids höchst zufrieden. © Thomas Parth

Wie so viele Tiroler Schulen engagiert sich auch die Mittelschule Oetz in den letzten Schultagen vor den Ferien für die Krebshilfe oder das Jugendrotkreuz. „Ich habe mir gedacht: Wir machen etwas Sportliches für die gute Sache. Da tun wir mit. Eine Gruppe läuft am Oetzer Sportplatz im Haidach ihre Runden, während wir hier im Sautner Schwimmbad unsere Längen ziehen“, informiert Santer.

Fröhlich und platschnass

Begleitet von weiteren sieben Lehrkräften gestaltete sich ein platschnasser und fröhlicher Schimmvormittag. „Jedes Kind hat sich im Vorfeld einen Sponsor gesucht, wobei jeder geschwommene oder gelaufene Meter in Geld abgegolten wird und dem Benefizgedanken zugutekommt.“

Die SchülerInnen gaben alles. © Thomas Parth

Am Ende des Tages erliefen die LäuferInnen stattliche 1571 Euro für die (Kinder-)Krebshilfe Tirol, was deren Geschäftsführer Florian Klotz besonders freute. Die SchwimmerInnen kamen auch noch auf 776 Euro für das Jugendrotkreuz Tirol. Feelfree spendierte Getränke für die LäuferInnen, während die Raiffeisenbank Vorderes Ötztal und die Sparkasse Imst für Sachpreise sorgten und die Gemeinde Sautens das Eintrittsgeld für die SchwimmerInnen stellte.

Tolle Leistungen

Um 11 Uhr Vormittags fand schließlich die große, gemeinsame Siegerehrung im Haidach statt. „Besonders toll finde ich die Leistung von SchülerInnen aus unserer ersten Klasse, die stattliche neun (!) Achrunden mit 2045 Metern gelaufen sind“, lobt Santer und dankt allen HelferInnen und den Sponsoren.