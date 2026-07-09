Um Aufklärung bemüht
Brettfalltunnel ist saniert, Brückenbau folgt: Millionen für Sicherheit, die man nicht sieht
Alexander Zecha (Leiter des Sachgebiets Straßenerhaltung des Landes Tirol), Martin Brunner (stellvertretender Bezirkspolizeikommandant von Schwaz), Bürgermeister Karl Eberharter, LHStv. Josef Geisler, Bürgermeister Josef Wibmer, Pfarrer Bernhard Kopp und Simon Stöckl (Projektleiter der Generalsanierung des Landes Tirol, v. l.).
© Dähling
Die dreijährige Generalsanierung des Brettfalltunnels um 14,2 Mio. Euro ist abgeschlossen. Die wichtigsten Neuerungen bleiben für Verkehrsteilnehmer unsichtbar. Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler informiert, wann der Baustart für die zweite Innbrücke bei Wiesing und für die Umfahrung Fügen-Nord erfolgen wird.
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