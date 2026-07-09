Brettfalltunnel ist saniert, Brückenbau folgt: Millionen für Sicherheit, die man nicht sieht

Die dreijährige Generalsanierung des Brettfalltunnels um 14,2 Mio. Euro ist abgeschlossen. Die wichtigsten Neuerungen bleiben für Verkehrsteilnehmer unsichtbar. Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler informiert, wann der Baustart für die zweite Innbrücke bei Wiesing und für die Umfahrung Fügen-Nord erfolgen wird.