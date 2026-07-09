Zwei Verletzte bei schwerem Frontalunfall in Fügen, zäher Stau im Zillertal

Fügen – Auf der Zillertalstraße (B169) kam es am Donnerstagnachmittag im Gemeindegebiet von Fügen zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol kam es gegen 14.40 Uhr im Bereich Gagering zu der Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Auf Fotos von der Unfallstelle waren ein schwer beschädigtes Auto und ein Pick-up zu sehen.

Der Lenker eines Kleinwagens wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Innsbrucker Klinik geflogen. Eine weitere verletzte Person wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz transportiert. Über ihre Identität war zunächst nichts bekannt.

Sperre und Umleitung

Die Straße wurde zwischen Schlitters und Fügen gesperrt. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet, dennoch kam es zu einem Stau in beiden Richtungen. Gegen 16 Uhr betrug die Wartezeit noch rund 15 Minuten. Auch nach Aufhebung der Sperre löste sich der Stau nur sehr langsam auf und zog sich bis in den frühen Abend.