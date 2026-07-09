Zwei Verletzte bei schwerem Frontalunfall in Fügen, Zillertal Straße gesperrt

Fügen – Auf der Zillertalstraße (B169) kam es am Donnerstagnachmittag im Gemeindegebiet von Fügen zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen der Polizei kam es gegen 14.40 Uhr im Bereich Gagering zu der Frontalkollision, an der zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein dürften. Auf Fotos von der Unfallstelle waren ein schwer beschädigtes Auto und ein Pick-up zu sehen.

Laut dem Schichtleiter der Leitstelle Tirol wurde eine schwer verletzte Person mit dem „Heli 4“ in die Innsbrucker Klinik geflogen. Eine weitere verletzte Person wurde demnach mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz transportiert. Über ihre Identität war zunächst nichts bekannt.