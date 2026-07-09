Erntehelfer nach Arbeitsunfall verbluten lassen: 16 Jahre Haft für Landwirt

In Italien hat ein Landwirt einen Erntehelfer aus Indien nach einem Arbeitsunfall auf dem Feld verbluten lassen – jetzt wurde er deshalb zu 16 Jahren Haft verurteilt. Ein Gericht in Latina südlich von Rom sprach den 39-Jährigen der vorsätzlichen Tötung für schuldig. Gegen das Urteil kann noch berufen werden. Der Fall hatte im Sommer 2024 weltweit für Aufsehen gesorgt. Er lenkte die Aufmerksamkeit auf die oft menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen für Arbeiter, die für Billigstlöhne schuften.

Der 31 Jahre alte Inder war bei der Arbeit auf einem Feld im Süden Roms in eine Maschine geraten, die ihm den rechten Arm abtrennte und die Beine zerquetschte. Sein Arbeitgeber brachte ihn nach dem Unfall aber nicht ins Krankenhaus, sondern fuhr ihn mit einem Lieferwagen zu seiner Behausung und ließ ihn dort liegen. Der abgetrennte Arm wurde in einer Obstkiste daneben entdeckt. Die Frau des Verunglückten gab zu Protokoll: „Ich habe den Besitzer angefleht, uns zu helfen, ich habe ihn auf Knien angefleht. Aber er hat uns vor dem Haus abgesetzt und ist weggelaufen.“ Erst Nachbarn alarmierten den Notruf. Eineinhalb Tage später erlag der Schwerverletzte im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Inder – ein Mann namens Satnam Singh – war 2021 zusammen mit seiner Frau nach Italien gekommen.