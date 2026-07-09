Mit überlegenem Sieg holte sich Pogacar bei Tour de France das Gelbe Trikot zurück

Topfavorit Tadej Pogacar hat im ersten Hochgebirgsschlagabtausch der Tour de France in den Pyrenäen wenig überraschend klar den Ton angegeben. Der Titelverteidiger aus Slowenien gewann am Donnerstag die sechste Etappe über den Col du Tourmalet überlegen vor Jonas Vingegaard und holte sich das Gelbe Trikot zurück. Der Weltmeister führt nach dem Teilstück mit mehr als 4.100 Höhenmetern von Pau nach Gavarnie-Gedre auch im Gesamtklassement über zweieinhalb Minuten vor dem Dänen.

Der bisher im Führungstrikot fahrende Torstein Traeen stürzte nach großem Zeitverlust in der Abfahrt vom Tourmalet nach einem Zusammenstoß mit einem Teamkollegen. Der Norweger konnte nach ärztlichem Check weiterfahren, musste das "Maillot Jaune" nach zwei Tagen aber an den überragenden Pogacar zurückgeben. Der slowenische UAE-Kapitän hatte auch schon die dritte Etappe gewonnen, der Triumph in den Pyrenäen ist bereits sein 23. Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt. Insgesamt war es der 123. Karriere-Erfolg des Slowenen.