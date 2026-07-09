Fußgängerinnen in Innsbruck und Reutte von Autos erfasst und verletzt

Innsbruck, Reutte – Zwei Fußgängerinnen sind am Donnerstag in Innsbruck bzw. Reutte von Autos erfasst worden und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall in Reutte ereignete sich am Vormittag, als eine 67-Jährige mit ihrem Auto rückwärts aus einem Parkplatz fuhr und dabei eine mit ihrem Rollator am Gehsteig gehende 74-Jährige erfasste. Die Frau stürzte rücklings zu Boden und verletzte sich dabei. Sie wurde ins Reuttener Krankenhaus gebracht.

In Innsbruck wollte eine 37-Jährige die vierspurige Egger-Lienz-Straße von Norden nach Süden überqueren. Nachdem sie die ersten beiden Spuren passiert hatte, wartete sie in der Mitte auf eine Lücke im Querverkehr. Als ein Pkw auf der dritten Fahrspur anhielt, um der Frau das Überqueren zu ermöglichen, lief sie los. Auf der vierten Fahrspur wurde sie vom Auto eines 52-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Die verletzte 37-Jährige wurde in die Klinik eingeliefert. (TT.com)