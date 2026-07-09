Kanzler im Interview
Destruktion, Missgunst, Herabwürdigung: Wie Kanzler Stocker mit der FPÖ abrechnet
Christian Stocker wurde Anfang des Vorjahres unverhofft zuerst ÖVP-Chef und dann Bundeskanzler. Anfang 2025 verhandelte er mit der FPÖ und Herbert Kickl. Jetzt rechnet er mit ihnen ab.
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Christian Stocker verteidigt die Dreierkoalition und ist auf der Suche nach der positiven Stimmung im Land. In der Wehrpflicht-Debatte bietet er der SPÖ und den NEOS einen Kompromiss an. Die Kontakte von Sebastian Kurz zu Herbert Kickl sieht er entspannt.
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