Video aus Naturpark
Beeindruckende Aufnahmen aus dem Trentino: Wölfe „ärgern“ einen Bären
Eine Videofalle im Naturpark Adamello Brenta westlich von Trient liefert beeindruckende Aufnahmen. Ein Braunbär will sich an einem Baum reiben. Ein Wolfsrudel lässt das größere Tier aber nicht in Ruhe und „sekkiert“ es immer wieder.
📽️ Video | Brenta: Wölfe „sekkieren“ einen Bären
„Das ist nicht nur ein kurioses Video, sondern ein wertvolles Zeugnis darüber, wie die Großraubtiere in unseren Wäldern miteinander leben“, sagt der bekannte Naturfotograf Paolo Togni, der die Videofalle aufgestellt hatte.
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