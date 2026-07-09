Gabelstapler kollidierten in Lager in Rietz: 20-Jährige eingeklemmt und verletzt

Rietz – Eine 20-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in einem Lager in Rietz verletzt worden. Eine Kollegin (50) war dort mit Kommissionierungsarbeiten beschäftigt und hatte dabei ihren Gabelstapler im Gang abgestellt, um Artikel auf Paletten zu laden. Die 20-Jährige fuhr zeitgleich mit ihrem Stapler rückwärts in Richtung einer Ladestation. Dabei stand sie auf dem Trittbrett, den Blick entgegen der Fahrtrichtung gerichtet.