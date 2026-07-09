„Stubaital-Aufschlag“ beim Sprit: AK fordert Aufklärung und prüft weitere Täler

An günstigen Tankstellen in der Landeshauptstadt kostet der Liter Super Benzin oder Diesel 15 bis 20 Cent weniger als an den billigsten Zapfsäulen im Stubaital. Das hat ein Preisvergleich der Arbeiterkammer Tirol (AK) ergeben. Die Kammer drängt auf Aufklärung, wie die „Wucherpreise“ zustande kommen – und analysiert jetzt die Tankpreise auch im Ötztal, Brixental und Zillertal.