Fahrrad prallte gegen E-Scooter: Zwei Verletzte bei Unfall in Vomperbach

Vomperbach – Bei einem Zusammenstoß mit zwei 15-Jährigen auf einem E-Scooter in Vomperbach hat sich ein 60-jähriger Radfahrer am Donnerstag einen Nasenbeinbruch zugezogen. Auch einer der Jugendlichen wurde verletzt.

Zu der seitlichen Kollision kam es laut Polizei gegen 11.10 Uhr in einer Kurve im Ortsteil Altmahd. Der Radfahrer kam zu Sturz und brach sich das Nasenbein. Der am Scooter mitfahrende 15-Jährige verletzte sich am Knie. Die Rettung brachte den 60-Jährigen ins Krankenhaus Schwaz. (TT.com)