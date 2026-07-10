Sommerferien beginnen auch im Westen und Süden

Rund 670.000 Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle rund 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 7. September, im Süden und Westen beginnt der Unterricht am 14. September.