Dritter Vorfall in wenigen Monaten: Erneut brannten Mülltonnen in der Egger-Lienz-Straße

Ein Feuer in einem Müllhaus hat am Donnerstagabend in der Innsbrucker Egger-Lienz-Straße den Einsatz der Berufsfeuerwehr gefordert. Laut Anwohnern brennt es dort nicht zum ersten Mal.

Innsbruck – Ein Brand in einem Müllhaus hat am Donnerstagabend in Innsbruck die dortigen Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Kurz vor 20 Uhr ging bei der Leitstelle der Alarm über ein Feuer bei einem Wohnhaus in der Egger-Lienz-Straße ein. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Innsbruck eintrafen, stand ein dortiges Müllhaus bereits in Brand. Die Feuerwehrleute mussten unter schwerem Atemschutz vorgehen, konnten die Flammen aber rasch löschen.

Zwei Mülltonnen wurden durch das Feuer komplett zerstört. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit einem hohen dreistelligen Eurobetrag beziffert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.