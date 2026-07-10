In Falle getappt: 50-jährige Brixentalerin verlor über 10.000 Euro durch Internet-Betrug

Eine 50-jährige Unterländerin ist Opfer eines Internetbetruges geworden. Über ein vermeintliches Angebot auf Social Media wurde die Frau in ein betrügerisches System gelockt. Ein fünfstelliger Eurobetrag ist nun futsch.

Brixental – Eine 50-jährige Österreicherin aus dem Brixental ist im Zeitraum zwischen dem 2. und dem 9. Juli Opfer eines schweren Internetbetruges geworden. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Die Frau war auf einer Social-Media-Plattform auf ein Inserat für vermeintlich lukrative Heimarbeit gestoßen. Nach einem Chat über ein soziales Netzwerk erhielt sie über einen Link von einer unbekannten Person die Anweisung, ein spezielles Nutzerkonto einzurichten.

Dem Opfer wurde für das Liken von Artikeln Gewinne versprochen, die weitaus höher sein sollten als ihr zuvor selbst zu leistender finanzieller Einsatz. Die Aufgabenstellungen wurden innerhalb einer vermeintlichen Gruppe verschickt, in der die Mitglieder Bezahlungsstrategien angeblich gemeinsam erarbeiten sollten.

Als der 50-Jährigen bei der Bearbeitung einer der gestellten Aufgaben ein angeblicher Fehler unterlief, setzten die unbekannten Täter sie massiv unter Druck. Unter der Androhung einer sofortigen Accountsperre überwies die Frau schließlich einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag auf ein ausländisches Konto.