Einigung nicht gelungen

Nächste Runde im Konflikt um Schloss Ambras: KHM-Chef kündigt Direktorin

Veronika Sandbichler war dienstfrei gestellt. Jetzt hat Jonathan Fine die Kündigung per Jahresende ausgesprochen.
© Patrick Steiner, Thomas Böhm
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Kommentare

2