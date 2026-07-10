Besser durch die nächste Hitzewelle: Warnstufen sollen Schulen Orientierung geben

Je nach offizieller Warnstufe der GeoSphere Austria sollen Schulen in Zukunft selbstständig entscheiden, welche Erleichterungen für SchülerInnen und Lehrkräfte sie ermöglichen. Hitzefrei ist aber weiter keine Option.

Mit diesem Freitag sind zwar in ganz Österreich die SchülerInnen in die Ferien entlassen, das Hitze-Thema lässt die Politik aber trotzdem nicht los: Ausgelöst durch die belastende Hitzewelle im Juni mit Temperaturen bis zu 40 Grad im Osten des Landes hat Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) diese Woche einen Hitzeschutzgipfel einberufen. Die dort beschlossenen Maßnahmen sollen die Schulen besser durch die nächsten Hitzewellen bringen:

Vieles ist möglich

Die Warnstufen der GeoSphere Austria dienen den Schulen als Orientierung: Warnstufe zwei gilt ab einer gefühlten Temperatur von 30 Grad, Warnstufe drei ab 35 und Warnstufe vier ab 40 Grad. Ab Stufe zwei können körperliche Tätigkeiten wie Sportunterricht ausgesetzt und schriftliche Leistungsfeststellungen verschoben werden. Ab Stufe drei sollen eine Verkürzung der Unterrichtsstunden, längere Pausen oder ein früherer Unterrichtsschluss möglich sein.

Eltern sollen die Sicherheit haben, dass Betreuung in den Schulen stattfindet, wenn der Nachmittagsunterricht ausfällt. Wenn Eltern das möchten, können sie ihre Kinder allerdings ab Hitzewarnstufe drei zu Hause ­lassen.

Eine Umstellung auf Distance Learning, das sich in der Corona-Zeit etabliert hat, soll zusätzlich ab Sekundarstufe zwei möglich sein, dafür müssen aber erst noch die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden. Im Laufe dieses Sommers will Wiederkehr einen Aktionsplan ausarbeiten.

„Hitzefrei“ ist an sich nicht vorgesehen, weil man das Problem nicht an die Familien delegieren wolle, hieß es aus dem Ministerium.

Vorverlegung der Sommerferien um zwei Wochen: Laut GeoSphere-Generaldirektor Andreas Schaffhauser brächte dies eine geringe, aber messbare Entlastung – im Schnitt der Landeshauptstädte um 1,3 Hitzetage weniger. Im Herbst tagen dazu auch die Landes-BildungsreferentInnen. Wiederkehr will wenn, dann in allen Bundesländern eine Vorverlegung. Kärnten hätte sich bereits als Modellregion angeboten. Dort legt die Landesregierung außerdem eine neue Förderung für rasch umsetzbare Maßnahmen gegen die Hitzebelastung vor (Ventilatoren, Hitzeschutzfolien auf Fenstern etc.).

An 50 Bundesschulen in ganz Österreich wird es Projekte zur Kühlung geben, etwa den Einbau von Jalousien oder die Klimatisierung besonders betroffener Räume. Neubauten sollen zudem jedenfalls klimafit sein. Würde man alle Schulen umbauen, würde das viele Milliarden Euro kosten. Die Anpassung könne daher nur schrittweise erfolgen.