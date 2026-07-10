Zahlen haben alle überrascht
Maturanten machen mit Künstlicher Intelligenz den Radverkehr in Brixlegg sichtbar
Julian Lengauer aus Brandenberg, Manuel Margreiter aus Kramsach und Daniel Schwarzenauer aus Reith im Alpbachtal (von links) haben die Radzählstelle für ihr Maturaprojekt entwickelt.
© Gabriele Griessenboeck
Drei HTL-Maturanten haben eine intelligente Radzählstelle entwickelt. Diese wurde nun in Brixlegg in Betrieb genommen und liefert überraschende Zahlen. Die innovative Messstelle arbeitet mit künstlicher Intelligenz präziser und günstiger als viele etablierte Systeme.
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