Hochgefährliche Szene
Mutter und Kinder schlafen bei 100 km/h: Video von illegaler Autopilot-Fahrt in Kanada geht viral
Ein Video aus Kanada sorgt derzeit für Aufsehen und Entsetzen im Netz: Es zeigt eine schlafende Mutter am Steuer eines Teslas, der mit 100 km/h auf dem Highway unterwegs ist – auch ihre beiden Kinder schlafen. Ein anderer Autofahrer filmte die hochgefährliche Szene und verständigte die Polizei.
📽️ Video | Tesla auf Autopilot in Kanada
Der Vorfall wirft auch technische Fragen auf. Es ist unklar, warum sich der Warnton des Tesla, der bei Inaktivität des Fahrers ertönen sollte, nicht eingeschaltet hat. Ebenso ist unklar, warum das Fahrzeug nicht wie vorgesehen automatisch anhielt.
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