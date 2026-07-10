4000 Euro für „Manuelas Tierhoamat“ im Pitztal gespendet

Der Innsbrucker Kaufmann Helmut Reichholf hat 4.000 Euro für „Manuelas Tierhoamat“ in Wenns im Pitztal gesammelt. Die Spende kommt der Tierschützerin Manuela Prantl zur rechten Zeit. Ihre Katzenstation wurde erst kürzlich erneuert.

Wenns – Manuela Prantl setzt sich seit vielen Jahren für Tiere ein. Sie bietet alten und heimatlosen Schützlingen ein Zuhause. „Manuelas Tierhoamat“ in Wenns im Pitztal ist eine wichtige Anlaufstelle. Dort leben Katzen, Hunde, Esel und Pferde.

Die Arbeit von Manuela Prantl ist kostspielig. Daher initiierte Helmut Reichholf, Kaufmann aus Innsbruck, eine Spendenaktion. Er ist Inhaber von „Robin Book“ in der Innsbrucker Maria Theresia Straße. Reichholf sammelte 4.000 Euro. Kleinspenden seiner Kundschaft und ein Eigenbeitrag machten dies möglich.