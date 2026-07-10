Unaufhaltsam: Frankreichs Superstar Mbappe trotzt allen Widerständen

Erst hüpfte Kylian Mbappe jubelnd vor der französischen Kurve, dann kam es kurz darauf am Spielfeldrand gar zur Umarmung mit TV-Experte Jürgen Klopp. So einen Stürmer hätte der designierte deutsche Bundestrainer auch gerne. Der Superstar von Real Madrid war beim dritten Halbfinal-Einzug bei einer Fußball-WM in Serie wieder der große Matchwinner für Frankreich. Der große Titelfavorit setzte sich im Viertelfinale hochverdient mit 2:0 (0:0) gegen Marokko durch und trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen Spanien und Belgien, das an diesem Freitag in Inglewood bei Los Angeles steigt.

„Wir sind im Halbfinale, wir sind zuversichtlich. Der Weg ist noch lang. Es wird noch härter werden. Aber wir sind bereit“, sagte Mbappe, der das wichtige Führungstor für die Franzosen erzielt hatte. Entsprechend wusste auch Nationaltrainer Didier Deschamps, bei wem er sich zu bedanken hatte: „Wir haben eine Reihe von super Spielern, aber leicht ist es nie. Ein verschossener Elfmeter, viele vergebene Chancen, aber wenn du einen Kylian in der Mannschaft hast, musst du dir keine großen Sorgen machen.“ Auch Teamkollege Ousmane Dembélé schwärmte: „Kylian ist unglaublich.“ Der Stürmer von Real Madrid zweifle nie und sei so nervenstark, erklärte der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund.

Knöchelverletzung offenbar nicht so schlimm

Auch der lädierte Knöchel bereitet offenbar keine Sorgen. „Ich habe einen Schlag auf den Knöchel bekommen, aber es ist okay“, sagte Mbappe. Nach seiner Auswechslung in der 77. Minute musste er allerdings seinen Knöchel kühlen, nachdem er in der zweiten Halbzeit einmal übel gefoult worden war.

Dabei lief es für Mbappe zunächst nicht nach Plan. In der ersten Halbzeit scheiterte er zunächst mit einem Elfmeter an Marokkos überragendem Keeper Bono. Dann traf Mbappé aber in der 60. Minute per Traumtor zur Führung. PSG-Star Dembélé (66.) legte nach. Für Frankreich war es der sechste Sieg im sechsten Spiel bei diesem Turnier. Mbappé hat nun insgesamt 20 WM-Tore, nur eines weniger als Rekordhalter Lionel Messi aus Argentinien. (dpa)