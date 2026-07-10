Land springt nicht ein
Tierärztlicher Notdienst bangt um Zukunft: Finanzierung der Stadt Innsbruck läuft aus
Ist der tierärztliche Notdienst nicht besetzt, müssen TierhalterInnen in Akutsituationen versuchen in der Nacht den eigenen Tierarzt zu erreichen oder nach Rosenheim, Garmisch oder München fahren.
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Neun Tierarztpraxen nehmen in Innsbruck und Innsbruck-Land am tierärztlichen Notdienst für Kleintiere teil. Ob Innsbruck seine Finanzierung über den September hinaus verlängert, ist derzeit offen.
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