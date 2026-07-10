Alko-Fahrt in Osttirol endete nach 160-Meter-Absturz an einer Almhütte

Ein spektakulärer und folgenschwerer Alko-Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der Gailtalstraße in Obertilliach ereignet. Ein 20-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab, wurde über eine Böschung geschleudert und prallte nach rund 160 Metern gegen eine Almhütte.

Obertilliach – Ein Verkehrsunfall im Osttiroler Gailtal hat am Donnerstagabend zu einer sofortigen Führerscheinabnahme geführt. Kurz vor 20 Uhr war ein 20-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der Gailtalstraße (B111) von Sillian kommend nach Kärnten unterwegs. Im Gemeindegebiet von Obertilliach, kurz vor dem dortigen Biathlonzentrum, verlor der Mann auf Höhe des Straßenkilometers 103 aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen geriet zunächst nach rechts auf das Fahrbahnbankett und schlitterte daran entlang. Anschließend wurde das Auto quer über die gesamte Fahrbahn auf die linke Straßenseite und von dort über die angrenzende Böschung katapultiert. Nach rund 160 Metern endete der Flug schließlich an einer Almhütte, gegen die der Pkw prallte. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Augenzeuge alarmierte Rettungskräfte

Ein Augenzeuge, der den Unfall beobachtet hatte, wählte den Notruf und alarmierte die Rettungskräfte. Der 20-jährige Lenker hatte bei dem schweren Aufprall Glück: Er erlitt lediglich leichte Prellungen. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.