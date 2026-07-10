Solidarität nach Brand „überwältigt“: Gemeinde Wattens sammelt Spenden für Familie

Ein Einfamilienhaus am Vögelsberg in Wattens brannte in der Nacht auf Mittwoch ab. Um der Familie zu helfen, hat die Gemeinde nun ein Spendenkonto eingerichtet.

Wattens – Die Hilfsbereitschaft nach den jüngsten Ereignissen in Wattens ist groß. Eine vierköpfige Familie verlor in der Nacht auf Mittwoch bei einem Feuer ihr Zuhause am Vögelsberg. Das Haus brannte vollständig ab, die Betroffenen dürften wohl ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben.

„Wir haben über die Marktgemeinde ein Spendenkonto eingerichtet“, bestätigt Vizebürgermeisterin Sonja Fender am Freitag. Denn die Gemeinde habe seit dem Vorfall viele Anfragen bekommen. Der Zusammenhalt der Wattener Bevölkerung sei enorm. „Das ist sehr beeindruckend“, sagt sie.

Spendenkonto Kontoinhaber: Marktgemeinde Wattens IBAN: AT94 2050 3051 0000 1014 BIC: SPIHAT22XXX Bank: Tiroler Sparkasse Verwendungszweck: BRANDSPENDE

Die Solidarität beschränkt sich nicht nur auf die eigene Gemeinde. „Das geht auch über die Dorfgrenzen hinaus. Es helfen viele – vom Oberland bis zum Unterland“, sagt Fender. „Seit drei Tagen bin ich nur dabei, Nachrichten zu beantworten.“ Die Angebote reichen dabei von Sachspenden bis hin zu rechtlichem Beistand. „Ich bin überwältigt.“