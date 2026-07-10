Queere Parade als Demo
Pride in Innsbruck: „Es ist kein Halligalli, es geht um unsere Rechte“
Von links nach rechts: Paradeleiter Mesut Onay, Miss Mabuka (Organisation), JayJay Kaiser-Jentsch (Verein Pride Tirol), Artus Kaiser-Jentsch (Örganisation) und Beate Scheller (Vertreterin der Kulturinitiativen).
Es geht um Solidarität, aber auch um das Verschwinden der Klubkultur. Am 25. Juli wird es in Innsbruck regenbogenfarben bunt. Unter dem Motto „Vielfalt ist unsere Stärke“ wird demonstriert. Der Verein Pride Tirol lädt zur queeren Parade als Demonstration: Es geht um Solidarität, aber auch um das Verschwinden der Klubkultur.
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