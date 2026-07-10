E-Scooter prallte gegen Fußgängerin: Zwei Jugendliche bei Unfall in Imst verletzt

Imst – Zwei Jugendliche haben sich bei einem Unfall am Freitagvormittag in Imst verletzt, berichtet die Polizei. Eine 13-Jährige überquerte gegen 9 Uhr zu Fuß die Franz-Xaver-Renn-Straße – und zwar so plötzlich, dass ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter nicht mehr anhalten konnte. Die beiden prallten aufeinander.

Das Mädchen wurde mit Verletzungen im Gesicht sowie an den Armen ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der 14-Jährige war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort, konnte aber an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Er klagte laut Polizei über Schmerzen am Rücken sowie Nacken und gab an, selbstständig zum Arzt zu gehen. (TT.com)