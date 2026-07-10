Blieb an Auto hängen: Rennradfahrerin bei Unfall in Osttirol schwer verletzt

Oberlienz – Eine Radtour in Osttirol endete für eine 51-Jährige am Freitag im Krankenhaus. Die Österreicherin fuhr gegen 8.15 Uhr mit ihrem Rennrad auf einer Gemeindestraße in Glanz bei Matrei in Osttirol talwärts. Gleichzeitig wollte ein 29-jähriger Österreicher in die Straße einfahren.

Da die Sicht durch eine Mauer eingeschränkt war, rollte der Lenker sein Auto langsam nach vorn. Trotz Vorsicht kam es zu einem Zusammenstoß mit der Radfahrerin, sie blieb mit ihrem Pedal beim Auto hängen und stürzte auf die Straße. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Die Frau wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. (TT.com)