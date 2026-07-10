Skisprungstar muss nach Sturz am Bergisel wochenlange Pause einlegen

Die Vorbereitung von Pius Paschke auf die neue Saison wurde von einem Trainingssturz unterbrochen. Der Deutsche meldete sich nach seinem unsanften Abflug in Innsbruck via Instagram zu Wort: „Bergisel 1, Paschke 0. Kleine Verschnaufpause für mich, aber bald geht es wieder wie gewohnt weiter.“