Ein Abflug mit Folgen
Skisprungstar muss nach Sturz am Bergisel wochenlange Pause einlegen
An der Seite von Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Severin Freund gewann Pius Paschke (v.l.) 2021 WM-Gold im Teamspringen.
© imago images/Sven Simon
Die Vorbereitung von Pius Paschke auf die neue Saison wurde von einem Trainingssturz unterbrochen. Der Deutsche meldete sich nach seinem unsanften Abflug in Innsbruck via Instagram zu Wort: „Bergisel 1, Paschke 0. Kleine Verschnaufpause für mich, aber bald geht es wieder wie gewohnt weiter.“
Laut Deutschem Skiverband zog sich der 36-Jährige, der in seiner Karriere sechs Weltcuspringen gewinnen konnte und 2021 WM-Gold im Team holte, eine Ellenbogenverletzung zu. Die Ausfalldauer wurde mit mehreren Wochen angegeben. (TT.com)
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