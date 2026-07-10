Immobilien-Deal: Pharmakonzern Novartis verkauft Kundler Standort-Areal

Innexis, Betreiber von Industrie-Parks, übernimmt von Novartis sämtliche Gebäude und Grundstücke am Standort Kundl. Novartis behält Produktionsanlagen und Laborausstattungen.

Der Pharmakonzern Novartis verkauft sämtliche Gebäude und Grundstücke am Standort in Kundl an die Unternehmensgruppe Innexis mit Hauptsitz im deutschen Marburg, gaben die beiden Unternehmen bekannt. Der Deal umfasst den 264.000 Quadratmeter großen Kundler „Life Science Campus“ mit über 100 Gebäuden, auch die Infrastruktur, Services und das Standortmanagement werden von Innexis übernommen. Der Kaufvertrag wurde am 8. Juli 2026 unterzeichnet, der Kaufpreis wurde nicht genannt. Die tatsächliche Übergabe des Standorts ist für den 1. Jänner 2027 vorgesehen

30 Mitarbeiter wechseln

Novartis beschäftigt derzeit rund 3300 MitarbeiterInnen in Österreich, davon etwa 850 in Kundl. „Für den Großteil der rund 850 Mitarbeitenden am Standort Kundl wird sich durch die Übernahme nichts ändern, da Novartis mit seinen Kernaktivitäten weiterhin am Campus tätig sein wird“, betont Innexis-Chef Martin Egger. Es sei geplant, dass 30 Beschäftigte aus dem Campus Management mit gleichen Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten zur Innexis Unternehmensgruppe wechseln werden.

Der Deal umfasst den 264.000 Quadratmeter großen Kundler „Life Science Campus“ mit mehr als 100 Gebäuden. © Novartis Österreich

Produktion bleibt bei Novartis

Novartis behält das Eigentum an seinen zentralen Produktionsanlagen und Laborausstattungen am Standort, betont der Pharmakonzern. „Mit diesem Schritt setzt Novartis seine Strategie fort, den Fokus noch stärker auf die Entwicklung und Produktion innovativer Medikamente zu richten. Mit seinen Kernaktivitäten bleibt Novartis fest am Standort Kundl verankert“, erklärt das Unternehmen.

Für den Großteil der rund 850 Mitarbeitenden am Standort Kundl wird sich durch die Übernahme nichts ändern. Martin Egger (CEO Innexis)

Innexis bezeichnet sich als „Full-Service-Partner für Pharma und Life Science mit über 25 Jahren Erfahrung“ und betreibt mehrere Pharma- & Life-Science-Parks in Europa. Seit 2022 gehört Innexis dem Vermögensverwalter Swiss Life Asset Managers und der Gelsenwasser AG. „Innexis ist darauf spezialisiert, den Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen an unseren Standorten den Rücken freizuhalten, indem wir für unsere Kunden das Standortmanagement übernehmen“, betont Firmenchef Egger.

„Standort weiterentwickeln“

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Übertragung des Managements des Life Science Campus Kundl an einen professionellen Industriepark-Betreiber das wirtschaftliche Potential des Standorts besser maximieren und weiterentwickeln kann und die Ansiedlung neuer Firmen erleichtert“, sagt Roland Gander, Geschäftsführer des Campus Kundl/Schaftenau.