Mutterkuh versetzte Spaziergängerin Kopfstoß: Frau stürzte im Kühtai zehn Meter ab
Als eine 64-Jährige mit ihrem Begleiter an einer Kuh mit Kalb vorbeigehen wollte, stieß das Tier zu. Die Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte über eine felsdurchsetzte Böschung ab.
Am Freitagvormittag gingen eine 64-Jährige und ein 59-Jähriger gemeinsam am Finstertaler Stausee im Kühtai spazieren. Dabei wollten sie seeseitig an einer Kuh vorbeigehen, die am Weg stand. Plötzlich versetzte die Mutterkuh der Frau mit ihrem Schädel einen Stoß.
Die Österreicherin verlor das Gleichgewicht. Sie stürzte rund zehn Meter über eine felsdurchsetzte Böschung Richtung See ab. Die 64-Jährige erlitt laut Polizei schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen am gesamten Körper. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber nach Innsbruck in die Klinik geflogen. (TT.com)