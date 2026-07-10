Mutterkuh versetzte Spaziergängerin Kopfstoß: Frau stürzte im Kühtai zehn Meter ab

Als eine 64-Jährige mit ihrem Begleiter an einer Kuh mit Kalb vorbeigehen wollte, stieß das Tier zu. Die Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte über eine felsdurchsetzte Böschung ab.

Am Freitagvormittag gingen eine 64-Jährige und ein 59-Jähriger gemeinsam am Finstertaler Stausee im Kühtai spazieren. Dabei wollten sie seeseitig an einer Kuh vorbeigehen, die am Weg stand. Plötzlich versetzte die Mutterkuh der Frau mit ihrem Schädel einen Stoß.