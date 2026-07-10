Hoch Kultur Festival in Innervillgraten: Zirkuszelt und Schönwetter-Ticket

Das Hoch Kultur Festival in Innervillgraten vom 12. bis 15. August bietet Besuchern Flexibilität bei jeder Witterung. Ein neues Schönwetter-Ticket und ein eigens gemietetes Zirkuszelt sollen das kulturelle Erlebnis sichern.

Innervillgraten – Wer im Hochgebirge Open-Air-Konzerte veranstaltet, muss auf alles vorbereitet sein. Das Hoch Kultur Festival reagiert auf die Herausforderungen des Wetters mit einer klaren Lösung: Ein großes Zirkuszelt dient als Ausweichquartier. Andreas Schett von der veranstaltenden Musicbanda Franui erklärt: Bei Schlechtwetter brauche es "ein schönes Ausweichquartier, an das man sich gerne erinnert."

Das Festival hat ein 6-Mast-Zirkuszelt gemietet, das am Dorfeingang von Innervillgraten die Besucher begrüßt. Andreas Schett von der veranstaltenden Musicbanda Franui erklärt: "Ein vergleichbares Zelt ist unserer Gegend selten zu sehen gewesen." Die Raumhöhe gebe zudem "die Gewissheit, dass es gut klingen wird." Die Eröffnung am 12. August um 19 Uhr findet fix im Zelt statt. Dort gastiert die Produktion „Holzfällen“ nach dem Roman von Thomas Bernhard. Schauspieler Nicholas Ofczarek tritt gemeinsam mit den Musikern von Franui auf. Diese Inszenierung war bereits über 50 Mal im Burgtheater und im gesamten deutschsprachigen Raum ausverkauft.

© Tommy Hetzel

Für die Konzerte am 13., 14. und 15. August, bei denen die Musicbanda Franui viele Gäste eingeladen hat, gibt es ein neues Schönwetter-Ticket. Es handelt sich um ein Tagesticket, das flexibel an einem der drei Festivaltage auf der Alm eingelöst werden kann. Sollte eine Open-Air-Aufführung trotz guter Wetterprognose ausfallen, erhalten Besucher ein Ticket für das Zirkuszelt.

Infobox: Hoch Kultur Festival