Osttiroler Frauen feiern Lehrgangsabschluss auf Burg Heinfels

Rund 50 Frauen aus Osttirol feierten am 4. Juli auf Burg Heinfels den Abschluss ihres Kompetenzlehrgangs „Nüsse knacken – Früchte ernten“. Die Teilnehmerinnen stärkten ihre Potenziale für mehr Selbstbestimmung, Sichtbarkeit und gesellschaftliches Engagement.

Heinfels – Bereits zum siebten Mal wurde das Frauenbildungsangebot vom Regionsmanagement Osttirol (RMO) organisiert. Der Lehrgang umfasste einen Grundkurs mit Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung, einen Aufbaukurs zur Stärkung von Führungskompetenzen, ein begleitendes Coaching- und Mentoringprogramm sowie erstmals frei wählbare Wahlmodule. In einer praxisnahen Projektwerkstatt entwickelten die Teilnehmerinnen zudem konkrete Lösungsansätze für regionale Herausforderungen. Seit Oktober 2025 nahmen rund 50 Frauen aus dem Bezirk teil und stärkten ihre Potenziale für mehr gesellschaftliches und politisches Engagement.

„Der Lehrgang ist ein Weiterbildungsangebot mit ausgezeichneten Referentinnen und wertvollen Inhalten. Am liebsten hätte ich alle Wahlmodule besucht. Besonders spannend war auch, so viele unterschiedliche Frauen aus verschiedensten Bereichen kennenzulernen – von Politikerinnen über Führungskräfte und Landwirtinnen bis hin zu Selbstständigen war alles dabei“, resümierte eine Teilnehmerin.

© RMO

Neben der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung stand vor allem das Netzwerken im Mittelpunkt. „Nicht nur der Horizont der Teilnehmerinnen erweitert sich, sondern vor allem ihr Netzwerk. Der Aufbau des Lehrgangs zielt genau darauf ab: Durch gemeinsame Module, ein Mentoringprogramm, eine Exkursion nach Kufstein zum KI-Kongress und offene Wahlmodule entstanden immer wieder neue Begegnungen“, berichtet Mirjam Reith, Projektleiterin beim RMO.

Auch die Sichtbarkeit von Frauen sei ein zentrales Anliegen: Zu den Modulen wurden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik eingeladen, um die Teilnehmerinnen zu begrüßen und ihnen Impulse mitzugeben. Darunter waren unter anderem Landesrätin Eva Pawlata, Hermann Erlach von Microsoft Österreich, Wilfried Kollreider von der Arbeiterkammer Lienz und Michaela Hysek-Unterweger von der Wirtschaftskammer Lienz.