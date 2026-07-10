Auto geriet bei Längenfeld auf Gegenspur: Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Längenfeld sind am Mittwochnachmittag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit den entgegenkommenden Bikern kollidiert.

Gegen 12.30 Uhr ereignete sich am Freitag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B186 im Ortsgebiet von Längenfeld. Ein 22-jähriger Österreicher, der mit seinem Auto in Richtung Norden unterwegs war, geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal gegen einen 58-jährigen deutschen Motorradfahrer. Der Mann wurde über die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

In weiterer Folge erfasste der schleudernde Wagen einen weiteren Motorradfahrer (58), der ebenfalls aus dem Landkreis Günzburg stammt. Auch er stürzte und wurde schwer verletzt. Das Auto kam schließlich in der angrenzenden Böschung zum Stehen.