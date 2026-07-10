Nach Rückzug in Innsbruck
„Gefahr im Verzug“: Tiroler FPÖ schmeißt abtrünnige Gemeinderätin aus der Partei
Patrick Haslwanter (links) verkündete am Abend den Parteiausschluss von Marlene Trinkl (im rechten Bild links hinten)
© Steiner, Liebl
Am späten Freitagvormittag erst hatte Marlene Trinkl ihr Aus im blauen Klub des Innsbrucker Gemeinderats verkündet. Wenig später teilte Landesgeschäftsführer Patrick Haslwanter mit, dass die 68-Jährige mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgeschlossen wurde. Das sind die Gründe.
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