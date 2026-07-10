Nach Rückzug in Innsbruck

„Gefahr im Verzug“: Tiroler FPÖ schmeißt abtrünnige Gemeinderätin aus der Partei

Patrick Haslwanter (links) verkündete am Abend den Parteiausschluss von Marlene Trinkl (im rechten Bild links hinten)
© Steiner, Liebl
Benedikt Mair

Von Benedikt Mair

Am späten Freitagvormittag erst hatte Marlene Trinkl ihr Aus im blauen Klub des Innsbrucker Gemeinderats verkündet. Wenig später teilte Landesgeschäftsführer Patrick Haslwanter mit, dass die 68-Jährige mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgeschlossen wurde. Das sind die Gründe.

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