Flammendes Inferno 2025
„Risiko wird nicht kleiner“: Was die Rossbachers aus dem Brand ihres Abfallhofs lernen
Die Söhne Lukas (l.) und Franz (r.) mit den Eltern Brigitta Rossbacher und Ronald Rossbacher-Pirker, im Hintergrund die Visualisierung des neuen Betriebsgeländes.
© Catharina Oblasser
Vor einem Jahr vernichtete ein Feuer das Abfallzentrum Rossbacher in Nußdorf-Debant. Der Neubau erhält den modernsten Brandschutz, der möglich ist, denn Fehlwürfe im Müll werden weiter zunehmen. Auch die Versicherungen machen immer strengere Vorgaben.
Kommentare