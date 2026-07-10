Kraftwerk „Kühtai 2“
Landeshauptmann setzte der Dammkrone im Kühtai den Schlussstein auf
Feierliche „Krönung“ auf der fertiggestellten Dammkrone im Kühtai mit Landeshauptmann Anton Mattle, den beiden Tiwag-Vorständen Michael Kraxner (li.) und Alexander Speckle sowie Standortbürgermeister Helmut Dablander (re.).
© Tiwag/Berger
Der letzte Stein im dritten Staudamm der Tiwag im Kühtai ist gesetzt. Landeshauptmann Anton Mattle hievte den Brocken per Bagger in die Dammkrone. Noch im Herbst geht die Erweiterung in den Probebetrieb.
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