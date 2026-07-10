Radfahrer in Innsbruck bei Sturz schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Schwerer Radunfall beim Innsbrucker Flughafen: Ein 79-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Sturz in Innsbruck schwer am Kopf verletzt worden. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der Hans-Flöckinger-Promenade im Bereich des westlichen Endes des Flughafenrollfelds. Der 79-jährige Österreicher war dort mit seinem Fahrrad in Richtung Norden unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor und stürzte.