Auffahrunfall auf der A12 bei Innsbruck: Drei Verletzte, darunter ein Kind

Bei einem Auffahrunfall auf der Inntalautobahn in Innsbruck wurden am Freitagvormittag drei Personen verletzt, darunter ein elfjähriges Mädchen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge und mehrere Kinder an dem Unfall beteiligt.

Gegen 11.00 Uhr kam es am Freitag auf der Inntalautobahn (A12) in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Autofahrerin, die in Richtung Kufstein unterwegs war, musste ihren Wagen verkehrsbedingt plötzlich stark abbremsen. Mit im Fahrzeug befanden sich eine 65-jährige Beifahrerin sowie ihre beiden Kleinkinder auf der Rückbank. Die beiden nachfolgenden Autofahrerinnen – eine 50-Jährige und eine 47-Jährige – versuchten ebenfalls sofort zu bremsen, konnten eine Auffahrkollision jedoch nicht mehr verhindern.

In den beteiligten Fahrzeugen der nachfolgenden Lenkerinnen saßen mehrere Kinder: Im Auto der 50-Jährigen befand sich ihre elfjährige Tochter, während die 47-Jährige mit vier Kindern im Alter von elf, zwölf und zweimal 13 Jahren unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die 39-jährige Lenkerin des ersten Wagens sowie die 50-jährige Autofahrerin und deren elfjährige Tochter Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik gebracht.