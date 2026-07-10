Brennendes Auto aus Wald gelenkt: Lenker verhindert wohl Waldbrand in Sillian

Ein folgenschwerer Waldbrand konnte am Freitagnachmittag in Sillianberg im Osttiroler Hochpustertal nur durch die schnelle Reaktion eines 51-jährigen Autofahrers verhindert werden. Sein Fahrzeug fing auf einem Forstweg plötzlich Feuer, woraufhin der Mann sofort reagierte.

Ein 51-jähriger Osttiroler war am Freitag gegen 13.10 Uhr auf einem Forstweg unterwegs, als er plötzlich den Brand bemerkte. Um ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Waldboden zu verhindern, steuerte er das brennende Auto geistesgegenwärtig im Rückwärtsgang aus dem Waldgebiet heraus ins freie Gelände. Zudem gelang es ihm noch rechtzeitig, feuergefährliche Arbeitsgeräte – darunter ein Schweiß- und ein Lötgerät – aus dem Inneren des Fahrzeugs zu retten.

Nachbarn, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, eilten sofort mit Löschversuchen zu Hilfe, konnten gegen den bereits fast in Vollbrand stehenden Pkw jedoch nur wenig ausrichten. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Sillian rückte kurz darauf mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an und konnte den Brand schließlich rasch löschen.