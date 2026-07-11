Geiselnahme in Berliner Supermarkt mit Tasereinsatz beendet

Die Geiselnahme in einem Supermarkt im Süden Berlins ist beendet. Ein Spezialeinsatzkommando überwältigte den Täter am Samstagmorgen. Dabei wurde ein Taser eingesetzt. Der Mann wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Auch die befreite Frau, die mehr als elf Stunden gefangen gehalten wurde, kam in ein Spital. Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers steht sie unter Schock.

Wie die Berliner Polizei auf X bekanntgab, wurden Täter und Opfer leicht verletzt. Kriseninterventionsteams waren am Samstag im Einsatz. Eine Schusswaffe wurde nicht eingesetzt. Vielmehr sei der Tatverdächtige mithilfe eines Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) festgenommen worden, berichtete die Polizei auf X. Die Geiselnahme wurde demnach von Spezialkräften der Polizei kurz nach 9.20 Uhr beendet. "Glücklicherweise ist hier niemand größer zu Schaden gekommen. Es gibt keine schwereren Verletzungen, die laut aktuellem Stand zu beklagen wären", sagte Polizeisprecher Florian Nath.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der Sprecher machte zunächst keine Angaben zum Alter oder der Nationalität des mutmaßlichen Geiselnehmers. Nach ersten Erkenntnissen sollen der Mann und die Geisel vor der Tat in keiner Beziehung zueinander gestanden haben.

Kurz nach 22.00 Uhr hatte der Täter laut Polizei die Frau in dem Rewe-Markt im Stadtteil Marienfelde bedroht. Die Polizei nahm mit dem Geiselnehmer Kontakt auf. Der Mann habe verschiedene Forderungen gestellt. "Das waren Impulsforderungen, die sich im schwer nachvollziehbaren Bereich abgespielt haben", so der Sprecher. Sie hätten kein "akribischen Tatplan widergespiegelt".

Der Rewe-Supermarkt in der Hildburghauser Straße, an der Ecke zum Tirschenreuther Ring, wurde großräumig abgesperrt. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Rewe-Supermarkts handelt es sich bei der Geisel um eine Mitarbeiterin des Geschäfts. "Sie war einfach am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt", sagte der 22-Jährige zu mehreren Journalisten. Die Polizei hat die Schilderungen des Mannes weder bestätigt noch dementiert.