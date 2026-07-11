Großeinsatz der Berliner Polizei nach Geiselnahme

Wegen einer Geiselnahme in einem Supermarkt in Berlin-Marienfelde hat die Polizei am späten Freitagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Mann habe kurz nach 22.00 Uhr eine Frau in seine Gewalt gebracht und sie bedroht, teilte die Polizei mit. "Es ist derzeit so, dass er noch in dem Markt ist und wir sind jetzt mit Kräften hier am Ort, und der Einsatz dauert derzeit noch an", sagte Polizeisprecher Stefan Petersen-Schümann am frühen Samstagmorgen.