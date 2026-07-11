Juristisches Gefecht
Nach Mordanklage: Ringen um den Fall Kammerer beschäftigt das Oberlandesgericht
Die Telefonzelle im Rapoldipark, in der die Studentin Daniela Kammerer vor 21 Jahren ermordet wurde. Polizeibeamte stellten dort damals auch die Zigarette sicher, die zuletzt weitere Ermittlungen auslöste.
© Thomas Böhm
Die Anklage im Fall Kammerer steht im Fokus der Verteidigung. Der Anklageeinspruch wird weiter geprüft. Eine Befangenheit eigener Richter sieht das Innsbrucker Oberlandesgericht indes nicht.