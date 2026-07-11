Paragleiter stürzte senkrecht in den Achensee: Zeugen retteten jungen Mann

Am Achensee ereignete sich am Freitag ein schwerer Unfall. Ein 24-jähriger deutscher Staatsbürger stürzte gegen 12:10 Uhr aus rund 25 Metern Höhe senkrecht in den See, nachdem sein Schirm zusammengeklappt war. Der Absturz wurde von zwei Personen in einem Boot beobachtet, welche sofort reagierten. Sie bargen den verunfallten Piloten umgehend aus dem Wasser und brachten ihn an das Seeufer.