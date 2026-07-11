Vier Verletzte bei Frontalunfall auf der Felbertauernstraße in Ainet

Am Freitagnachmittag kam es auf der Felbertauernstraße (B108) in Osttirol zu einer schweren Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Zwischen Lienz und Matrei geriet gegen 16 Uhr ein 49-jähriger italienischer Lenker aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 86-jährigen deutschen Staatsbürgers.

Alle vier beteiligten Personen – das deutsche Ehepaar sowie der italienische Lenker und seine Beifahrerin – wurden verletzt. Nach der Erstversorgung durch zahlreiche Rettungskräfte und einen Notarzthubschrauber wurden sie in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B108 war für rund 1,5 Stunden wechselseitig gesperrt. (TT.com)