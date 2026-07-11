Geiseldrama in Berliner Supermarkt beendet: Polizei überwältigte Täter

Die Geiselnahme in einem Supermarkt im Süden Berlins ist beendet. "Der Täter ist überwältigt und die Geisel befreit", sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag. Zum Zustand der Frau konnte der Polizeisprecher zunächst nur berichten, dass sie unter Schock stehe und von Rettungskräften behandelt werde. Der Mann hatte die Supermarkt-Mitarbeiterin Freitagabend in seine Gewalt gebracht.

Kurz nach 22.00 Uhr hatte der Täter laut Polizei die Frau in dem Rewe-Markt im Stadtteil Marienfelde bedroht. Die Polizei nahm mit dem Geiselnehmer Kontakt auf. Der Mann stellte unterschiedliche Forderungen, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Über die Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt. Die Polizei betonte, dass für Anrainer keine Gefahr bestanden habe.

Mitarbeiter berichtet von „sehr großem“ Messer

Ein Mitarbeiter des betroffenen Rewe-Supermarkts schilderte, wie er die Geiselnahme aus nächster Nähe miterlebt hat. "Ich bin geschockt", sagte der 22-Jährige zu mehreren Journalisten. Seinen Schilderungen zufolge war der Supermarkt am Freitagabend kurz vor der Schließung. Er habe die übrigen Kunden rausschicken wollen, als ein Mann ein Messer gezogen habe. "Das Messer war schon sehr groß", berichtet er.

Er arbeite als Minijobber in der Filiale. "Ich habe nicht viel gesehen, es ist alles sehr schnell passiert. Man konnte auch nicht viel erkennen." Das "funkelnde Messer" habe er aber gesehen. Er sei dann mit einer anderen Mitarbeiterin rausgelaufen und habe die Polizei gerufen. Die Frau ist nach Angaben des 22-Jährigen eine Mitarbeiterin. "Sie war einfach am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt", sagte er. "Ich wünsche, dass alles gut ist, dass sie nicht verletzt ist, dass alles gut ausgeht." Ihm gehe es zum Glück gut.

Supermarkt großräumig abgesperrt

Der Supermarkt war großräumig abgesperrt, wie ein Reporter berichtete. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor dem Gebäude positioniert. Zahlreiche Polizeifahrzeuge, Rettungswagen und die Feuerwehr waren am Tatort.

Hinter der Absperrung, mit Blick auf den Markt, harrten einige Angestellte des Supermarkts aus. Sie hatten dünne Stoffdecken umgelegt, die ihnen der Rettungsdienst bereitgestellt hatte. Sie dürften sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Geschäft befunden haben. In der Nacht waren die Straßen rund um den Tatort nahezu menschenleer. Nur vereinzelte Passanten waren unterwegs.