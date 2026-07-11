Card Complete kassierte unzulässig Gebühren: Rückzahlung dauert länger

Der Kreditkartenanbieter von Visa, Mastercard und Diners Club muss Gebühren rückerstatten. Die Frist für Kunden endet am 1. August.

Wer eine Kreditkarte von Card Complete hat und in den vergangenen Jahren damit im Urlaub mit Fremdwährungen bezahlt hat, kann Geld zurückverlangen. Konkret muss der Kreditkartenanbieter zu Unrecht kassierte Bearbeitungsentgelte für Transaktionen in Fremdwährungen für Visa, Mastercard und Diners Club refundieren, wie bereits Anfang des Jahres bekannt wurde. Die Arbeiterkammer hatte gegen die unzulässigen Gebühren geklagt. Nun kommt es aber zu Verzögerungen bei der Rückzahlung.

Betroffene können die Gebühren bis zum 1. August 2026 via Online-Formular bei dem Anbieter zurückfordern. Das gilt auch für beendete Kreditkartenverträge. Alle jene, die eine Rückerstattung bereits im Frühjahr beantragt haben, müssen weiter auf ihr Geld warten.

„Längere Bearbeitungsdauer“

Zuerst hieß es noch von Card Complete, dass Kund:innen bis spätestens 30. Juni darüber informiert werden, ob ein Anspruch auf Rückzahlung besteht. Am 30. Juni erhielten Nutzer:innen eine Nachricht, dass sie weitere Informationen bis 30. September nachreichen müssen. Sie würden im Dezember darüber informiert werden, ob ein Anspruch besteht.

Auf eine entsprechende TT-Anfrage hieß es jetzt von Card Complete: „Aufgrund des sehr hohen Bearbeitungsaufwands seitens Card Complete wurden mit der Arbeiterkammer neue Fristen für die Prüfung, Information und Auszahlung akkordiert, um eine bestmögliche Abwicklung für die Kund:innen zu garantieren. Wir verstehen die damit verbundenen Unannehmlichkeiten wegen einer längeren Bearbeitungsdauer, möchten jedoch darauf hinweisen, dass die korrekte Abwicklung der Anträge für uns oberste Priorität hat.

Warten bis Dezember

Nach ergänzenden Prüfungen werde Card Complete im Dezember die Kund:innen proaktiv informieren, ob ein Anspruch auf Rückerstattung besteht und wann der Auszahlungstermin geplant ist, teilt der Kreditkartenanbieter mit.

Für Zahlungen und Bargeldbehebungen, die nicht in Euro waren, hatte Card Complete eine gewisse Bearbeitungsgebühr verrechnet. Weiters seien in der Wechselkursklausel Abschläge vom jeweiligen Referenzwechselkurs vorgesehen gewesen. Diese Doppelverrechnung war unzulässig.