170 Feuerwehrleute, fünf Hubschrauber: Waldbrand in Osttirol unter Kontrolle

Ein Freitagnachmittag im Osttiroler Virgen ausgebrochener Waldbrand, der einen Großeinsatz der Feuerwehren auslöste, war am Samstag unter Kontrolle. Die Flammen waren auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Waldgebiet bekämpft worden. Bis Samstagfrüh wurde das Feuer eingedämmt, sagte der Lienzer Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl. Seitdem fanden Nachlöscharbeiten statt, auch aus der Luft.

Gegen Mittag standen laut Draxl noch fünf Hubschrauber im Einsatz – zwei private und drei Bundesheer-Helikopter. Am Boden galt es, Glutnester umzugraben und diese gezielt zu beseitigen. „Eine Knochenarbeit“, wie der Bezirksfeuerwehrkommandant schilderte. Insgesamt rund 170 Kräfte von zwölf Feuerwehren waren insgesamt im Einsatz.